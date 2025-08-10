Lazio Women, Goldoni: «Voglio dare al club quello che ho imparato all’Europeo». Le dichiarazioni della centrocampista biancoceleste

Protagonista assoluta con una doppietta nella netta vittoria per 4-1 contro il Burnley, la centrocampista della Lazio Women, Eleonora Goldoni, ha analizzato il momento positivo suo e della squadra ai microfoni dei cronisti presenti in Inghilterra. La sua prestazione maiuscola è il riflesso di un’estate indimenticabile, vissuta con la maglia della Nazionale all’Europeo.

Tornata a Roma carica di entusiasmo, Goldoni ha sottolineato quanto l’esperienza azzurra l’abbia arricchita, un bagaglio che ora intende mettere a disposizione della Lazio. «Mi sento bene, sono super entusiasta. Ho portato a casa un percorso fantastico con la Nazionale che mai avrei potuto immaginare. È stato un grande arricchimento personale lo stare con quel gruppo che è diventato non solo di compagne ma anche di amiche. Cercando di cogliere ogni minimo particolare, sia dentro che fuori dal campo. Cercherò di portare quello che ho imparato anche qui alla Lazio».

Nonostante le nazionali si siano aggregate al gruppo solo da pochi giorni, le sensazioni sono già ottime. Goldoni vede una squadra cresciuta, con una rosa più competitiva e ambizioni chiare per il campionato. «Chi è stato in Nazionale come me si è appena aggregato. Siamo qui da qualche giorno, ma abbiamo già trovato una squadra che sta lavorando bene. Il livello si è alzato, con competitività in tutti i ruoli. Credo che questa squadra possa ambire ai primi tre posti della classifica, perché la qualità c’è. Le prospettive sono chiare. Campionato? Credo che questo format permetterà a tutte le squadre di migliorare la propria posizione fino alla fine del campionato. Questo è il nostro obiettivo. Le gare sono tante, il campionato è lungo e noi abbiamo dimostrato lo scorso anno di non mollare mai».

Infine, un appello a non disperdere l’entusiasmo generato dal calcio femminile quest’estate. «Mi auguro che i risultati e i numeri di quest’estate non rimangano solo tali. Non vogliamo che vengano lasciati lì. Abbiamo una stagione davanti e grandi prospettive. Ci sono tante persone che stanno investendo nel nostro mondo. Dobbiamo continuare a sentire fiducia nel nostro movimento».