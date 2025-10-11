Lazio Women
Lazio Women-Genoa, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Grassadonia
Lazio Women Genoa, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Grassadonia per la partita valida per la seconda giornata di Serie A Women
Dopo la vittoria all’esordio in casa del Como Women, la Lazio Women di Grassadonia ospita il neopromosso Genoa, allenato da De La Fuente. Calcio d’inizio alle 12.30: ecco i due schieramenti.
LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Reyes, D’Auria, Mesjasz; Monnecchi, Castiello, Benoit, Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Piemonte. A disp.: Karresmaa, Martin, Ashworth-Clifford, Goldoni, Mancini, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia
GENOA (4-3-3): Forcinella; Vigliucci, Di Criscio, Lipman, Acuti; Cinotti, Hilaj, Cuschieri; Monterubbiano, Sondergaard, Bahr. A disp.: Marchetti, Korenciova, Bettalli, Abate, Ferrara, Curraj, Giles, Bargi, Giacobbo, Mele, Massa, Lucafo. All.: Sebastian De La Fuente
Arbitro: Leorsini (sez. Terni); Assistenti: Ceci – Scarpati; IV Ufficiale: Pascuccio; Operatore FVS: Pasqualetto.