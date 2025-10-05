Grassadonia: «Non era facile superare il derby, Lazio Women inferiore a nessuno. Questa deve essere la stagione…». Le parole del tecnico

Gianluca Grassadonia, tecnico della Lazio Women, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo l’esordio vincente in Serie A Women sul campo del Como.

«Le ragazze sono state veramente brave contro una squadra che si è rinforzata molto. È stata una partita affrontata con grande predisposizione mentale e spirito di sacrificio. Venivamo da una partita molto difficile contro la Roma, non facile da superare. Ci tenevamo a partire bene.

Le ragazze hanno capito il piano gara. Non dovevamo concedere loro profondità. Benoît e Piemonte hanno fatto un lavoro incredibile. Questa Lazio è stata camaleontica e ha capito il senso del sacrificio, quindi faccio i complimenti a tutte loro. Brave davvero.

Non sono inferiori a nessuno. Questa deve essere la stagione della consapevolezza e della maturità. Oggi la squadra ha dimostrato di esserci, di aver capito la lezione dell’anno scorso. Dovevamo rispondere “presenti”. Sarà un campionato molto difficile, ma vogliamo essere protagoniste.

Potevamo passare in vantaggio già nel primo tempo, e in tante occasioni non siamo riusciti a chiudere l’azione in area. Ma ciò che mi interessava di più era la risposta mentale delle ragazze e l’approccio alla gara. Hanno fatto un lavoro di grande sacrificio. Il gol è arrivato per una piccola leggerezza, ma l’impronta mi è piaciuta molto. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla.

Inizio a studiarle stasera. Da oggi cominceremo a preparare la partita contro il Genoa. Sarà un campionato tosto. Testa bassa e lavoro, con tanta voglia di fare bene per la Lazio».