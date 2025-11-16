 Lazio Women, Goldoni dopo la sconfitta contro la Roma: «Ripartiamo dal secondo tempo. Sulla tecnologia dico una cosa»
Connect with us

Lazio Women

Lazio Women, Goldoni dopo la sconfitta contro la Roma: «Ripartiamo dal secondo tempo. Sulla tecnologia dico una cosa»

Lazio Women

Lazio Women, il finale contro la Roma caratterizzato dal nervosismo: due rossi e rischio sanzioni pesanti. Cosa è successo

Lazio Women Ultimissime Lazio

Roma Lazio Women 1-0: sconfitta per le biancocelesti, decide la sfida la rete di Di Guglielmo. Il racconto del derby

Lazio Women

Roma Lazio Women, le formazioni ufficiali: le scelte di Grassadonia per il derby

Lazio Women

Lazio Women, Piemonte sul derby: «Partita speciale. Stiamo lavorando duramente e vogliamo la rivincita»

Lazio Women

Lazio Women, Goldoni dopo la sconfitta contro la Roma: «Ripartiamo dal secondo tempo. Sulla tecnologia dico una cosa»

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Goldoni
Goldoni

Lazio Women, le dichiarazioni di Eleonora Goldoni subito dopo la sconfitta nel derby contro la Roma. La calciatrice guarda al futuro con fiducia

Eleonora Goldoni, calciatrice della Lazio Women, ha parlato subito dopo la sconfitta nel derby contro la Roma.

PRESTAZIONE – «Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma la crescita nella ripresa è sicuramente positiva. Possiamo imparare da questa partita e portarci dietro la rabbia della sconfitta».

MOMENTO – «Gli infortuni e le altre cose non devono essere degli alibi. Nei momenti difficili abbiamo imparato a restare unite. Non importa chi va in campo, giochiamo per la Lazio».

TECNOLOGIA – «Sicuramente può aiutare, ma il rischio è che diventi un calcio macchinoso. Oggi le volte che è andato al monitor l’arbitro ci ha aiutato per fare chiarezza su alcuni episodi».

LEGGI ANCHE >>> Roma Lazio Women 1-0: sconfitta per le biancocelesti, decide la sfida la rete di Di Guglielmo. Il racconto del derby

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.