Lazio Women
Lazio Women, Goldoni dopo la sconfitta contro la Roma: «Ripartiamo dal secondo tempo. Sulla tecnologia dico una cosa»
Lazio Women, le dichiarazioni di Eleonora Goldoni subito dopo la sconfitta nel derby contro la Roma. La calciatrice guarda al futuro con fiducia
Eleonora Goldoni, calciatrice della Lazio Women, ha parlato subito dopo la sconfitta nel derby contro la Roma.
PRESTAZIONE – «Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma la crescita nella ripresa è sicuramente positiva. Possiamo imparare da questa partita e portarci dietro la rabbia della sconfitta».
MOMENTO – «Gli infortuni e le altre cose non devono essere degli alibi. Nei momenti difficili abbiamo imparato a restare unite. Non importa chi va in campo, giochiamo per la Lazio».
TECNOLOGIA – «Sicuramente può aiutare, ma il rischio è che diventi un calcio macchinoso. Oggi le volte che è andato al monitor l’arbitro ci ha aiutato per fare chiarezza su alcuni episodi».
