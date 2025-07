Lazio Women, parla D'Auria: «I prossimi test ci aiuteranno ad arrivare pronte al campionato. Sulla Nazionale...»

Lazio Women, D’Auria: «I prossimi test ci aiuteranno ad arrivare pronte al campionato. Sulla Nazionale…». Le sue dichiarazioni

La Lazio Women ha ufficialmente archiviato la prima fase di preparazione precampionato con l’amichevole disputata contro il Seventeen Potenza, segnando la fine del ritiro estivo. Un test importante per il club biancoceleste, utile per valutare lo stato fisico e tattico della squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Il match, giocato in un clima di entusiasmo e concentrazione, ha rappresentato il primo di una serie di appuntamenti che la formazione capitolina affronterà nelle settimane successive. L’obiettivo è arrivare al meglio alla Serie A Women’s Cup 2025, prima tappa ufficiale della stagione, e al successivo avvio del campionato femminile.

Ai microfoni del club, la centrocampista Federica D’Auria, classe 2000 e punto fermo del centrocampo laziale, ha commentato così

PAROLE – «L’anno scorso ci siamo trovate bene e abbiamo lavorato bene. Abbiamo anche acquisito maggiore consapevolezza come reparto e siamo cresciute, il nostro scopo quest’anno è quello di fare meglio dello scorso anno e non ripetere molti errori che sono stati commessi e continuare così. Ritiro? Sicuramente, anche personalmente mi sento migliorata molto così come la squadra. Il mister ci tiene molto a lavorare sulla tattica e in ritiro si ha tanto tempo a disposizione da dedicargli. La tattica è molto importante per noi, anche per far inserire meglio le nuove nel gruppo”.

Quanto lavoro c’è da fare per arrivare al meglio? Sicuramente dobbiamo continuare così, questi dieci giorni sono stati molto importanti e abbiamo anche passato molto tempo insieme come squadra per unirci di più. Abbiamo lavorato molto sul campo, bisogna ancora continuare a migliorare. I prossimi test ci aiuteranno ad arrivare pronte al campionato»

NAZIONALE – «Sicuramente al momento penso a rimettermi bene in forma e tornare a giocare come voglio. Quello che succederà al livello di Nazionale, sarò contenta di viverlo. Cercherò di fare meglio. Sogno? Non sono una che si pone grandi sogni e obiettivi, mi piace lavorare giornalmente. Se capitano cose belle, me le godo al momento»