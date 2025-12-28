Lazio Women, annunciati gli orari dei prossimi match di Serie A femminile: ecco quando scenderanno in campo le biancocelesti nei prossimi 3 match

Lazio Women, si riparte il 18 gennaio: annunciati gli orari dei prossimi match di Serie A femminile: ecco quando toccherà alle biancocelesti

La FIGC Femminile ha ufficializzato, tramite un comunicato, date e orari delle prime tre giornate di Serie A Femminile del 2026. Dopo la sosta invernale, il campionato è pronto a ripartire e anche la Lazio Women conosce ora nel dettaglio il proprio calendario.

Le biancocelesti torneranno in campo domenica 18 gennaio alle ore 15, quando saranno impegnate in trasferta contro la Ternana Women. Una gara importante per riprendere il cammino in campionato e testare subito lo stato di forma della squadra dopo la pausa.

Il secondo impegno è fissato per sabato 24 gennaio alle ore 15, quando la Lazio ospiterà allo stadio la Fiorentina Women. Un match di alto livello contro una delle formazioni più competitive del panorama nazionale, che rappresenterà un banco di prova significativo per le ambizioni biancocelesti.

La terza giornata vedrà invece la Lazio tornare in casa domenica 1° febbraio alle ore 12:30, contro il Como Women. Un appuntamento mattutino che chiuderà questo primo mini-ciclo del nuovo anno.

Di seguito il calendario completo delle prime tre giornate di Serie A Femminile 2026:

10ª giornata

Sabato 17 gennaio

Ore 12.30: Parma-Milan (DAZN)

Ore 15: Fiorentina-Genoa (DAZN)

Ore 18: Napoli Women-Como Women (DAZN)

Domenica 18 gennaio

Ore 12.30: Roma-Sassuolo (DAZN)

Ore 15: Ternana Women-Lazio (DAZN)

Ore 15.30: Inter-Juventus (DAZN, RaiSport e RaiPlay)

11ª giornata

Sabato 24 gennaio

Ore 15: Lazio-Fiorentina (DAZN)

Domenica 25 gennaio

Ore 12.30: Milan-Ternana Women (DAZN)

Ore 12.30: Genoa-Roma (DAZN)

Ore 15: Como Women-Inter (DAZN, RaiSport e RaiPlay)

Ore 15: Sassuolo-Napoli Women (DAZN)

Lunedì 26 gennaio

Ore 18: Juventus-Parma (DAZN)

12ª giornata

Domenica 1° febbraio

Ore 12.30: Lazio-Como Women (DAZN)

Ore 12.30: Milan-Genoa (DAZN, RaiSport, RaiPlay)

Ore 15: Ternana-Inter (DAZN)

Ore 15: Parma-Roma (DAZN)

Ore 18: Juventus-Sassuolo (DAZN)

Lunedì 2 febbraio

Ore 18: Fiorentina-Napoli Women (DAZN)

LEGGI ANCHE – Lazio Women, ufficiali data e orario del derby di Coppa Italia contro la Roma: tutto ciò che c’è da sapere sulla sfida