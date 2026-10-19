Lazio stellare a Torino, Rambaudi esulta: «Dominio totale sulla Juve, ora continuità col Parma» – Lazio News 24

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, ha analizzato la brillante vittoria ottenuta dalla Lazio allo Stadium contro la Juventus nella 7a giornata

Un’affermazione di forza travolgente che certifica le ambizioni d’alta quota della Lazio. Il netto 0-3 inflitto all’Allianz Stadium alla Juventus ha entusiasmato tifosi e addetti ai lavori, confermando la crescita esponenziale del gruppo biancoceleste. Intervenuto ai microfoni delle frequenze di Radiosei, l’ex beniamino e attaccante capitolino Roberto Rambaudi ha analizzato con grande enfasi la prova d’autorità offerta dagli uomini di Gennaro Gattuso.

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L’analisi di Rambaudi sulla mentalità europea della Lazio

L’ex calciatore ha speso parole di profondo apprezzamento per l’impostazione tattica, la fame e la personalità messe in mostra sul campo dai capitolini in occasione dello scontro diretto di Torino:

«Abbiamo visto una grande Lazio, come sempre ultimamente. Grande mentalità, squadra europea. Gioca con voglia, coraggio, qualità, personalità; ci sono ragazzi che sono cresciuti tanto e hanno ancora ampi margini di miglioramento. C’è poco da dire, 3-0 a Torino, giocando così, dominando… solo complimenti. Ora col Parma devi fare bene per dare continuità e valore alla vittoria di ieri».

I singoli della Lazio sotto la lente d’ingrandimento

Proseguendo nella sua disamina sulle chiavi tattiche del match, Rambaudi si è soffermato sul rendimento di centrocampo e attacco, evidenziando le nuove gerarchie dello scacchiere:

«Ottima prestazione di Reda Belahyane, in questo momento sta interpretando il ruolo meglio di Nicolò Rovella, è più funzionale. Il titolare ora è Reda Belahyane, un po’ come Tijjani Noslin con Andrea Pinamonti. Tijjani Noslin ieri magari non si vedeva ma si sentiva, pressava sempre. Unico neo? Andrea Pinamonti deve darmi qualcosa in più quando entra, ma questo è davvero il pelo nell’uovo. So che può dare tanto e in questo campionato sarà importantissimo».

Il grande colpo Šutalo oceleste ha riguardato la retroguardia e il lavoro svolto dalla dirigenza per blindare la fase difensiva:

«Josip Šutalo è un grandissimo acquisto, Angelo Fabiani ha fatto una cosa grandiosa e anche il tecnico. Arriveranno momenti difficili ma lui ti darà tanto lo stesso dietro. Acquisisce tutto il reparto».