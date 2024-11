Lazio, vittoria di misura in casa contro l’Udinese: ecco quando accadeva

Allo stadio Olimpico la Lazio ospita l’Udinese nella sfida valida per l’XI giornata del Campionato di Serie A 2006-2007

Di seguito il ricordo della Lazio diramato sui propri canali ufficiali.

COMUNICATO– È domenica 12 novembre 2006 ed allo stadio Olimpico la Lazio ospita l’Udinese nella sfida valida per l’XI giornata del Campionato di Serie A 2006-2007.

Dopo 33` è Tommaso Rocchi a sbloccare l’incontro e dare il via ad un autentico show biancoceleste. L’attaccante controlla con l’esterno destro il pallone in profondità di Mauri per poi battere De Sanctis con un delizioso tocco sotto con il medesimo piede. Prima dell’intervallo è il centrocampista, a sua volta, a trovare la via della rete, con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione calciata da Oddo.

Nella ripresa, al 74’, doppietta di Mauri che chiude l’incontro con uno splendido sinistro al volo che s’infila imparabilmente sul secondo palo alle spalle dell’estremo difensore friulano, costretto ad arrendersi anche sulla punizione a giro sul secondo palo di Oddo e sul secondo gol di Rocchi (azione in solitaria in mezzo a tre maglie bianconere e delizioso pallonetto a tu per tu col portiere) che arrotondano il risultato per il definito 5-0 della squadra allora guidata da Delio Rossi.

Così la Lazio quel pomeriggio: Peruzzi, Oddo, Stendardo, Siviglia, Zauri, Firmani (81` Baronio), Ledesma, Mutarelli, Mauri (90` Makinwa), Pandev (70` Foggia), Rocchi. Allenatore: D. Rossi