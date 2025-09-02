Lazio Verona: il commento di Cristiano Sala tra mercato, ironia e applausi ai tifosi. Ecco le sue parole e l’analisi sui biancocelesti

La netta vittoria per 4-0 della Lazio di Maurizio Sarri – tecnico toscano noto per il suo gioco offensivo e organizzato – contro l’Hellas Verona ha acceso il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Cristiano Sala ha analizzato la prestazione dei biancocelesti, soffermandosi non solo sull’aspetto tecnico, ma anche sulle prospettive future della squadra.

Secondo Sala, il piazzamento finale della Lazio in Serie A dipenderà in gran parte dalle mosse di mercato di gennaio. «A mio avviso – ha dichiarato – la squadra può puntare al sesto posto, ma molto dipenderà dagli innesti». Il riferimento è alle dichiarazioni di Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, in merito a Lorenzo Insigne, attaccante ex Napoli oggi al Toronto FC. Sala ha espresso perplessità: «Non ho capito di quale escamotage si parli. Ci è stato detto che i migliori acquisti sono quelli che non si fanno, ma quest’anno non ne è arrivato neanche uno».

Il giornalista ha poi usato toni ironici per descrivere la stagione: «Sarri può anche fare la mandrakata (colpo di genio), ma questa è la Lazio, non una commedia. La colonna sonora di Febbre da Cavallo sarà quella di quest’annata. Servirà davvero un D’Artagnan per arrivare al traguardo». Un modo colorito per sottolineare come, nonostante la brillante vittoria, il cammino verso gli obiettivi stagionali resti complesso.

Infine, Sala ha voluto rendere omaggio al pubblico: «La notizia più bella di domenica sera? I tifosi della Lazio! L’Olimpico è stato fantastico e straordinario». Lo stadio romano, gremito e rumoroso, ha infatti offerto una cornice ideale alla prestazione della squadra, confermando il legame profondo tra la tifoseria e i colori biancocelesti.

Con questa vittoria, la Lazio rilancia le proprie ambizioni europee, ma il futuro – come sottolineato da Sala – passerà inevitabilmente dalle scelte di mercato invernali e dalla capacità di Sarri di mantenere alta la concentrazione del gruppo.