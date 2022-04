Lazio Vecino, Sarri lo propone ma la società nicchia: le ultime

Vecino è in scadenza di contratto con l’Inter e Sarri lo vorrebbe alla Lazio: al momento nessun contatto concreto tra le parti

Matias Vecino è un nome che continua a circolare in orbita Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista, in scadenza di contratto con l’Inter a fine stagione, è un vero e proprio pallino di Sarri che ha fatto più volte il suo nome alla proprietà.

Tuttavia il profilo al momento non scalda molto la dirigenza tanto che non si segnalano contatti concreti tra le parti.