Lazio, finalmente buone notizie sul fronte Vecino: le ultime sulle condizioni del centrocampista uruguagio. Cosa filtra verso l’Atalanta

Finalmente una buona notizia dall’infermeria. Dopo due mesi di attesa, misteri e preoccupazioni, Matías Vecino vede la luce in fondo al tunnel. Il centrocampista uruguaiano, fermo dall’8 agosto per un problema muscolare che si è rivelato ben più ostico del previsto, ha finalmente ripreso a lavorare, seppur parzialmente, con il resto del gruppo.

Un primo, fondamentale passo nel suo lungo percorso di recupero. Come sottolinea il Corriere dello Sport, lo staff medico della Lazio sta procedendo con la massima cautela, pianificando un rientro graduale per evitare ogni possibile ricaduta, che a questo punto della stagione sarebbe deleteria.

La settimana che sta per iniziare sarà quella decisiva. Martedì, alla ripresa degli allenamenti a Formello, è in programma una nuova, approfondita valutazione delle sue condizioni. Sarà il momento della verità per capire se il giocatore potrà finalmente tornare ad allenarsi a pieno regime con i compagni. Molto, se non tutto, dipenderà dalle “sensazioni” del centrocampista stesso, che deve ritrovare la piena fiducia nel suo fisico dopo un’assenza così prolungata.

In casa Lazio filtra un cauto ottimismo. Il recupero di Vecino è considerato una priorità assoluta per Maurizio Sarri. In un centrocampo che nelle ultime settimane è stato letteralmente tormentato da infortuni e squalifiche, il suo ritorno garantirebbe un’opzione di esperienza, fisicità e qualità di valore inestimabile. L’enigma che ha avvolto le sue condizioni per due mesi sta per essere risolto: la speranza di tutto l’ambiente è di poterlo riavere a disposizione già per la trasferta di Bergamo.