Vecino, quando rientrerà il centrocampista laziale? Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Lazio, Vecino verso il rientro: prossima settimana decisiva. La situazione attuale

Buone notizie in casa Lazio: Matias Vecino è tornato ad allenarsi, seppur parzialmente, con il resto del gruppo. Dopo alcune settimane di stop per problemi fisici, il centrocampista uruguaiano sembra finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Come riportato dal Corriere dello Sport, la prossima settimana sarà determinante per valutare le sue condizioni e capire se potrà tornare a disposizione di Maurizio Sarri a pieno regime.

Il giorno cerchiato in rosso sul calendario è martedì, data in cui Vecino verrà sottoposto a una nuova valutazione clinica. Sarà il momento chiave per comprendere se il recupero procede come previsto o se sarà necessario proseguire con un percorso di lavoro individuale. Il tecnico della Lazio, che apprezza molto la duttilità e l’esperienza dell’ex Inter, spera ovviamente di poterlo reinserire quanto prima nella rotazione del centrocampo.

Lazio, l’importanza di Vecino nello scacchiere di Sarri

Vecino è da sempre considerato un elemento prezioso per l’equilibrio tattico della Lazio. Grazie alla sua capacità di interpretare più ruoli in mediana, rappresenta un’alternativa affidabile sia da mezzala che in posizione più arretrata. La sua assenza si è fatta sentire, soprattutto in alcune gare in cui la squadra è apparsa in difficoltà nella gestione della palla e nei duelli fisici.

Con il rientro di Vecino, Sarri potrebbe finalmente ritrovare maggiore profondità nel reparto di centrocampo, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con acciacchi e rotazioni forzate. In un calendario fitto di impegni tra campionato e coppe, il recupero del centrocampista sudamericano diventa quindi una notizia importante per il futuro immediato della Lazio.

Obiettivo: recupero completo prima della sosta

L’obiettivo dello staff medico biancoceleste è quello di restituire a Sarri un Vecino completamente recuperato prima della prossima sosta per le nazionali. Il centrocampista, dal canto suo, non vuole forzare i tempi, consapevole dell’importanza di un rientro graduale per evitare ricadute.

In un momento cruciale della stagione, la Lazio guarda con attenzione all’evoluzione del quadro fisico di Vecino, sperando di poter contare nuovamente sulla sua qualità e sulla sua esperienza per affrontare le prossime sfide con maggiore solidità e soluzioni in più a centrocampo.

LEGGI ANCHE – La situazione in casa Lazio sullo stadio Flaminio