Lazio Udinese, Kamara avvisa i biancocelesti: «Dobbiamo svoltare, per la prossima partita...»

Lazio-Udinese, Kamara ha avvisato i biancocelesti in vista della sfida dell’Olimpico del prossimo 11 marzo: le dichiarazioni

Intervenuto nel post-partita della gara tra Salernitana e Udinese, Kamara ha avvisato la Lazio in vista della sfida del prossimo 11 marzo:

PAROLE – «Contro le squadre in fondo alla classifica non vinciamo mai, è difficile per noi ma abbiamo ancora 11 partite. Dobbiamo andare forte per restare in Serie A. Mi dispiace per i tifosi. Dobbiamo lavorare di più, ma abbiamo bisogno di loro: il campionato non è finito, serve dare fiducia alla squadra».