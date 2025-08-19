Lazio, completamente sold out per la partita contro il Como. La situazione - Lazio News 24

Lazio, tifosi al fianco della squadra: esordio a Como col settore ospiti sold out

Nonostante un’estate turbolenta tra malumori e critiche alla dirigenza, i tifosi della Lazio dimostrano ancora una volta il loro attaccamento alla maglia. In vista dell’esordio in Serie A contro il Como, in programma domenica 24 agosto alle 18:30, il settore ospiti dello Stadio Sinigaglia è stato preso d’assalto: i 980 biglietti messi a disposizione per i sostenitori biancocelesti sono andati esauriti in pochissimi minuti.

Un vero e proprio sold out, che testimonia quanto, nonostante le tensioni extracampo, la passione per la Lazio resti intatta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero totale dei tifosi laziali presenti a Como-Lazio dovrebbe superare quota mille, considerando anche coloro che hanno acquistato i tagliandi negli altri settori dello stadio.

Lazio, il sostegno non manca nonostante le tensioni societarie

Questo entusiasmo rappresenta un segnale forte per l’ambiente biancoceleste. Nonostante una campagna acquisti finora giudicata insufficiente da buona parte della tifoseria e un clima di contestazione nei confronti della società, la squadra di Maurizio Sarri potrà contare ancora una volta sull’appoggio incondizionato del proprio pubblico.

I tifosi della Lazio hanno scelto di non abbandonare la squadra proprio ora che si apre una stagione importante e delicata, dove servirà unione per ritrovare smalto e competitività dopo l’assenza dalle coppe europee. E l’inizio del campionato, con la trasferta di Como, diventa subito un banco di prova, anche per tastare il polso del gruppo e capire quale sarà la risposta sul campo.

Lazio, debutto a Como con mille cuori biancocelesti sugli spalti

Sarri, che ha lavorato duramente nel corso del precampionato per costruire una nuova identità tattica, potrà quindi contare su un piccolo ma rumoroso spicchio dell’Olimpico anche lontano da casa. Lazio-Como, pur giocandosi sul Lago, avrà una forte componente biancoceleste sugli spalti.

La presenza dei tifosi è un segnale chiaro: la Lazio può ancora contare sulla sua gente. Ora tocca ai giocatori rispondere sul campo, dimostrando che i sacrifici fatti da chi li seguirà in trasferta sono il motore di una nuova stagione da vivere fino in fondo.