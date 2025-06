Lazio, la tifoseria colpisce ancora! Il dato incredibile sulla stagione dei supporters biancocelesti

Condividi via email

Lazio, l’incredibile dato sui tifosi della Lazio al termine della stagione 24/25: ecco come si classificano tra le squadre della massima categoria

A Roma la tifoseria biancoceleste si è distinta sempre, tanto da farsi conoscere in tutto il mondò ed essere apprezzata come una delle più importanti di questa Serie A. A confermare la notizia è Tuttosport il quale ha scritto che la Lazio la quinta squadra del nostro campionato per presenze totali, con 843.408 spettatori e una media di 44.390 a partita.

Questo la colloca dietro solo a Milan, Inter, Roma e Napoli, superando persino la Juventus. dati incredibili che dimostrano la devozione e l’amore dei tifosi biancocelesti.