1 ora ago

Nuno Tavares
Nuno Tavares

Lazio, Tavares non ha dubbi: «Siamo stati molto bravi e miglioreremo sicuramente per arrivare al top». Le dichiarazioni

A margine del test amichevole tra Burnley Lazio, finita per 0-1 dai biancocelestiNuno Tavares ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE Penso che questa vittoria ci porta vicini ad essere nella nostra forma migliore. Abbiamo un’altra partita, stiamo lavorando ogni giorno per essere al nostro miglior livello. Dobbiamo continuare a lavorare per la prossima partita.

SARRI – È un gioco diverso rispetto a Baroni. Stiamo tutti imparando le nuove idee, non è difficile, si tratta solo di essere in forma e riprendere il ritmo. Penso che siamo stati molto bravi e miglioreremo sicuramente per arrivare al top.

FORMA – Mi sento molto bene. Sto raggiungendo la forma migliore e il modo in cui stiamo giocando ogni fine settimana sarà migliore per me e per la squadra, così che possiamo recuperare bene ed essere pronti.

MIGLIORAMENTI IN DIFESA – Penso che per il modo in cui stiamo giocando la linea a quattro sia molto importante. Stiamo lavorando ogni giorno su questo, perché dobbiamo arrivare a saper giocare con gli occhi chiusi. Con questo allenatore è molto importante il modo in cui difendiamo.

NUMERO 17 – L’anno scorso volevo questo numero, ma non potevo prenderlo. Quest’anno l’ho preso perché mi piace.

LA CATENA DI SINISTRA – Stiamo imparando ogni giorno a creare più occasioni. All’inizio era un po’ difficile, ma stiamo migliorando partita dopo partita e penso che più giocheremo più migliorerem

