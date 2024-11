Lazio, Tavares non perde tempo e torna ad allenarsi in palestra per essere a disposizione di Baroni – VIDEO

Lazio, l’ex Arsenal non perde tempo e vuole subito rimettersi a disposizione di Baroni e si prepara per fare in modo che ciò accada allenandosi

L’amaro pareggio con il Ludogorets lascia alla Lazio rabbia e delusione, ma vuole subito ripartire già in campionato con il Parma. A questa ripartenza biancoceleste, vuole tornare ad esserci il piu presto possibile Tavares il quale si rimette subito a lavoro per essere a disposizione di Baroni allenandosi in palestra, come dimostra questo video riportato dal calciatore