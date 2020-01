Lazio, Tare: «Festeggiare questi 120 anni è qualcosa di speciale»

Lazio, ecco le parole del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare alla festa per i 120 anni a Castel Sant’Angelo

Presente, insieme a tutta la Lazio, anche il ds Igli Tare alla cena di questa sera a Castel Sant’Angelo. Ecco le parole del direttore sportivo ai microfoni di Lazio Style Radio.

«La cosa più bella stasera è questa festa meravigliosa essere qui tutti insieme a festeggiare questi 120 anni è un qualcosa di speciale. Tornare a Brescia per me è come tornare al passato. Ho vissuto lì tre anni meravigliosi e ho lasciato un bel ricordo in quella piazza. Ora si parla troppo di noi, dobbiamo continuare come fatto fino adesso, alla fine della stagione vedremo che traguardo abbiamo raggiunto».