Lazio, svolta su comunicazione e Tv: Lotito prepara la rivoluzione

In casa Lazio in arrivo la svolta sul piano della comunicazione: Lotito si affida ad una società esterna per fare il salto

Non solo mercato e risultati sul campo. Come riferito da Il Messaggero, in casa Lazio si avvicina anche la svolta per quanto riguarda comunicazione e tv.

Lotito non può fornire tempi precisi perchè prima vuole vedere ultimati i lavori del centro sportivo nel quale ha già investito 6 milioni di euro. Tuttavia emergono già alcuni dettagli: il responsabile rimarrà Roberto Rao ma il patron affiderà i nuovi studi televisivi ad una società esterna. La rivoluzione è dietro l’angolo.