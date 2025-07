Lazio, altro stop nel ritiro di Formello! L’attaccante biancoceleste costretto a fermarsi, le ultime

Condividi via email

Lazio, altro stop nel ritiro di Formello! L’attaccante biancoceleste costretto a fermarsi dopo un dolore alla caviglia, le ultime

La Lazio affronta un inizio di ritiro estivo tutt’altro che sereno. Dopo i problemi fisici di Gustav Isaksen, esterno offensivo danese classe 2001, il tecnico Maurizio Sarri deve fare i conti con un altro grattacapo: le condizioni fisiche di Boulaye Dia, centravanti senegalese con esperienza in Serie A e Liga.

Boulaye Dia ha disputato una stagione discreta con la Lazio, segnando 9 gol in Serie A e 3 in Europa League. Nonostante alcuni problemi fisici, ha mostrato qualità nel gioco offensivo, contribuendo con assist e movimenti intelligenti.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Dia ha concluso in modo negativo il test amichevole in famiglia contro la formazione Primavera, accusando nuovamente fastidi alla caviglia destra, la stessa che lo ha tormentato nella scorsa stagione. Sembrava aver superato l’infortunio, ma il riacutizzarsi del dolore preoccupa lo staff tecnico.

Dia, l’attaccante su cui punta Sarri

Ex Villarreal e Salernitana, Boulaye Dia è considerato da Sarri il centravanti ideale per il suo sistema di gioco. Rapido, fisico e abile nel gioco di sponda, Dia offre soluzioni più adatte rispetto a Valentin Castellanos, punta argentina classe 1998, al centro dell’interesse del Flamengo con un’offerta di 25 milioni di euro. Il presidente Claudio Lotito ha però fatto muro, non intenzionato a cedere il giocatore.

L’infortunio di Dia rappresenta uno stop inatteso alla sua progressiva integrazione nel gruppo biancoceleste, proprio quando sembrava pronto a prendersi le chiavi dell’attacco.

Con l’avvicinarsi dell’inizio della stagione, la Lazio dovrà monitorare attentamente le condizioni di Dia. La sua presenza è fondamentale per Sarri, che punta su di lui per guidare il reparto offensivo. Un recupero rapido sarà decisivo per evitare nuovi cambi di strategia o interventi sul mercato.