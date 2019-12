Lazio, Stankovic: «Ho vinto e festeggiato con questi tifosi, sono emozionato»

Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Stankovic che ieri ha commentato il match dei ragazzi di Inzaghi contro la Juventus

Non si può non apprezzare ciò che sta facendo la Lazio. Oltre la bella e importante vittoria contro la Juventus da sottolineare c’è anche la cornice dello stadio Olimpico. Più di 40.000 tifosi che a fine gara hanno festeggiato insieme ai biancocelesti. Al termine del match anche Stankovic ha commentato ai microfoni di Dazn.

«E’ stata una grande sorpresa, sono davvero felice per lui. Era un ottimo compagno di squadra. Milinkovic? La prima stagione è stata indimenticabile, la seconda molto meno, con un po’ di polemiche. Ora lo vedo molto più maturo e tranquillo. Il sacrificio serve, è importante per la Lazio e per la Nazionale serba. Complimenti a Ciro Immobile, ci ha fatto vedere di tutto e di più, anche con l’Italia. Con Mancini può crescere ancora, in Serie A è imbattibile. Sei anni non sono pochi, ho vinto e festeggiato insieme a questi tifosi. Lo ammetto, sono emozionato».