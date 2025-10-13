 Lazio, le società del presidente biancoceleste Lotito brindano: ecco le cifre incassate da Formello
Lazio, affari di famiglia: i milioni che volano verso le società di Lotito. Tutti gli aggiornamenti i dettagli

La Lazio ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con una perdita di 17,25 milioni di euro e un patrimonio netto consolidato negativo per 16,8 milioni. È la quarta volta negli ultimi cinque anni che i conti del club biancoceleste presentano un rosso simile, come riportato dal Fatto Quotidiano. Tuttavia, Claudio Lotito non è obbligato a ricapitalizzare, grazie al patrimonio netto positivo della Lazio Spa, pari a 46,8 milioni, frutto delle plusvalenze generate nel 2006 con lo scorporo del ramo commerciale in Lazio Marketing & Communication.

Rapporti con le società di Lotito

Nonostante la situazione contabile, il gruppo di società riconducibili a Lotito continua a beneficiare di contratti con la Lazio, che nel 2025 ha versato 6,71 milioni di euro per i loro servizi (in aumento rispetto ai 6,38 milioni del 2024).

  • Omnia Service: 2,39 milioni (mensa di Formello e alloggi settore giovanile)
  • Roman Union Security: 1,66 milioni (vigilanza Formello)
  • Snam Lazio Sud: 1,04 milioni (servizi finanziari, amministrativi, portierato e sanificazione)
  • Gasoltermica Laurentina: 0,88 milioni (manutenzione)
  • Linda e Bona Dea: servizi di pulizia

A differenza della Lazio, di cui Lotito detiene il 67%, queste società sono interamente di sua proprietà. La Lazio precisa che le transazioni avvengono “nel rispetto della correttezza sostanziale e procedurale ed a normali condizioni di mercato”.

Compensi di Lotito

Dal bilancio emerge anche il compenso lordo percepito dal presidente: 1,1 milioni di euro. Non compare più il contributo straordinario di 300.000 euro della Regione Lazio, versato nel 2024 come main sponsor per la Supercoppa Italiana. È invece segnalato un contributo di 30.000 euro al senatore Lotito per attività contro bullismo e cyberbullismo.

