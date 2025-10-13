Pino Insegno contro Lotito: «Molla! Non hai i soldi e non ci fai sognare! Perché non posso avere Modric e De Bruyne?». Le parole del noto tifoso biancoceleste

Un attacco frontale, durissimo, dettato dal cuore di un tifoso ferito. L’attore e conduttore Pino Insegno, da sempre grande sostenitore biancoceleste, ha usato i microfoni di Radio Laziale per lanciare un messaggio forte e chiaro al presidente Claudio Lotito. In un momento di grande difficoltà per la Lazio, con un avvio di stagione da soli sette punti in sei partite e un’estate vissuta con il mercato bloccato, Insegno ha dato voce alla frustrazione di un’intera tifoseria.

Il suo è un appello accorato, la richiesta di poter tornare a sognare, un diritto che, a suo dire, la gestione attuale nega al popolo laziale. «È insopportabile che tu non permetta di sognare non tanto a me, ma ai tifosi che stanno lì. Abbiamo dei tifosi fantastici, abbiamo un popolo pazzesco, quella curva che pulsa è la miglior curva al mondo. Dammi una speranza che possa succedere qualcosa che non succederà mai, ma dammela».

Un’analisi amara, che si trasforma poi in un invito esplicito a farsi da parte. Insegno identifica la radice del problema nella mancanza di potenziale economico per competere ai massimi livelli e arriva a una conclusione drastica. «Il Modric e il De Bruyne della situazione perché non posso vederlo da me? Perché non hai i soldi. E allora molla, lasciala stare la Lazio non è roba tua».

Parole di una durezza inaudita, che suonano come una sentenza. L’intervento di Insegno non è un’analisi tecnica, ma un grido di pancia che fotografa il malcontento di una parte significativa del tifo. L’accusa è quella di aver trasformato la Lazio in un club senza ambizioni, incapace di regalare ai suoi sostenitori anche solo l’illusione di poter competere per i traguardi più prestigiosi. Un attacco frontale che alimenta ulteriormente il clima di contestazione attorno al presidente.