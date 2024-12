Lazio, senza Dia e Nuno Tavares: Baroni perde pericolosità

Lazio che in Coppa Italia ospiterà il Napoli e dovrà fare ancora a meno di Boulaye Dia e Nuno Tavares e del loro apporto in zona offensiva

Nel match di Coppa Italia in programma questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio dovrà fare a meno ancora una volta di Boulaye Dia e Nuno Tavares. Il tecnico conta di poterli recuperare per la sfida di domenica in Serie A, sempre contro il Napoli.

Due elementi che hanno contribuite a molte delle reti messe a segno dai biancocelesti nelle 19 gare giocate sin qui tra campionato ed Europa League. Il centravanti senegalese ha realizzato 6 gol e 1 assist, mentre il terzino portoghese ha fornito 8 assist.

Solamente in un caso hanno contribuito entrambi alla stessa marcatura, ossia nel momentaneo 2-1 in Lazio-Milan. Questo vuol dire che Dia e Tavares hanno partecipato attivamente a 14 gol dei 40 messi a segno dalla squadra di Baroni, ossia il 35%.