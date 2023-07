Lazio, senti Piccari: «Milinkovic? Lo vedo più adatto all’Inter, ecco perchè»

Lazio, il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato dei biancocelesti e in particolare sul futuro del serbo

Uno dei nomi dei giocatori della Lazio finiti nel mirino di molti club è Milinkovic-Savic, sul quale si sarebbero fiondate anche squadre italiane ovvero Inter, Juventus e Milan. A tal proposito ad esprimere il suo parere a riguardo ci pensa Marco Piccari ai microfoni di Calciomercato e Ritiri

MILINKOVIC – Milinkovic-Savic sarebbe la ciliegina sulla torta del centrocampo dell’Inter. Se prendi Milinkovic alla Juventus però avresti un centrocampo con Rabiot e Pogba che non è possibile schierare. Forse il serbo sarebbe da spostare più avanti, dietro la punta. Per me Giuntoli dirà facciamo cassa, facciamo una squadra competitiva solo per il campionato e non escludo che cedano sia Chiesa e Vlahovic per puntare su Hojlund e fare un centrocampista forte