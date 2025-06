Lazio, Sarri punta ai vertici della classifica: le ultime

Lazio, l’allenatore biancoceleste progetta grandi cose per la ventura stagione di Serie A: ecco gli obiettivi del tecnico

Al termine di questa stagione di Serie A la Lazio fa i conti. I biancocelesti, nonostante un brillante avvio di stagione sia in Italia che in Europa, hanno fallito tutti gli obiettivi di inizio anno e hanno mancato per la prima volta dopo nove stagioni la qualificazione ad una competizione europea.

Ora Sarri vuole quindi prendere il controllo per condurre un campionato privo di distrazioni ma da protagonista. Per questa ragione, stando a quanto scritto da Il Messaggero, punterà proprio al fatto di non avere competizioni europee per sopperire al gap tecnico con le altre big.

Il tecnico è avvantaggiato anche dal fatto che, nell’era Lotito, i risultati migliori sono sempre arrivati nelle stagioni nelle quali non vi erano altre coppe come quella del 2016/17 nella quale la squadra di Inzaghi terminò quinta e perse in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Nel 2010-11 invece, Reja raggiunse la quarta posizione e non riuscì a qualificarsi per la Champions solo gli scontri diretti. Poi con Delio Rossi vinse la coppa nazionale nel 2009 e, infine raggiunse la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie nell’annata 2006/07.