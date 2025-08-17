Lazio, Sarri ancora preoccupato da questo aspetto: è record negativo. Sono chiare le difficoltà offensive della squadra biancoceleste

Suona un preoccupante campanello d’allarme in casa Lazio a solo una settimana dall’esordio in campionato. L’ultima amichevole estiva contro l’Atromitos si è chiusa con una vittoria, ma il risultato non è riuscito a mascherare il problema più evidente della squadra di Maurizio Sarri: un’allarmante sterilità offensiva. I protagonisti in negativo sono ancora una volta i due centravanti designati, Boulaye Dia e Taty Castellanos, apparsi evanescenti e incapaci di incidere.

Entrambi hanno chiuso il loro precampionato con un dato impietoso e quasi senza precedenti: zero gol segnati in due in tutte le partite disputate. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, si tratta di un record negativo che getta ombre pesanti sulle reali capacità realizzative della squadra. Contro i greci, a risolvere la sfida sono state le reti estemporanee di Tijjani Noslin e Pedro, due fiammate che, tuttavia, hanno evidenziato ancora di più le difficoltà croniche degli attaccanti titolari nel trovare la via della rete.

La situazione disegna una Lazio a due facce: se da un lato la solidità difensiva appare come una certezza consolidata e un punto di forza da cui ripartire, l’attacco rimane un cantiere aperto, un reparto che non convince né nell’intesa collettiva né nelle giocate dei singoli. L’unica vera nota positiva è rappresentata proprio da Noslin, il cui gol e la cui prestazione vivace lanciano segnali che Sarri non potrà ignorare.

Ora, con il debutto in Serie A alle porte, il tecnico toscano sa che la sua missione prioritaria in questi ultimi giorni di preparazione sarà quella di intervenire con decisione sull’unico reparto veramente in difficoltà. Che si tratti di un blocco psicologico o di un problema tattico, trovare una soluzione per sbloccare i suoi bomber è diventata la priorità assoluta per evitare di iniziare la stagione con un attacco a salve.