Lazio, Sarri testa anche Felipe Anderson come falso nueve

Sarri prova Felipe Anderson falso nueve in vista della gara della Lazio contro la Juve, alle sue spalle Pedro e Zaccagni

L’infortunio di Immobile è una tegola pesantissima per Sarri e per la Lazio. Lo stop del centravanti arriva infatti a ridosso del match contro la Juventus – partita vitale per entrambe le formazioni – e la sua presenza è in bilico.

Il mister sta cercando la soluzione migliore per sopperire alla sua mancanza e, tra le tante ipotesi vagliate, c’è anche quella di schierare Felipe Anderson come falso nueve, con alle spalle Zaccagni – ormai recuperato – e Pedro. Da valutare comunque il possibile impiego di Muriqi, attualmente impegnato col Kosovo e quindi assente alle prove tattiche di Formello.