Lazio, Sarri a colloquio con la squadra prima del Torino: «Convogliamo la rabbia di quella sconfitta ingiusta…». Le parole del Comandante

Sarri ha spronato la Lazio a Formello. Il Comandante punta solo a ritrovare definitivamente non solo la squadra dello scorso anno, ma anche i risultati per ambire veramente a un posto in Champions.

Per questo, ieri, ha caricato la squadra provando a regalarle un’iniezione di fiducia prima della partenza per il Piemonte: “Siamo in crescita, ripartiamo dal primo tempo col Bologna, da quel gioco” il discorso svelato dal Messaggero. “Convogliamo la rabbia di quella sconfitta ingiusta contro il Torino. Crediamoci sino in fondo, non molliamo un centimetro adesso, decidiamo noi il nostro destino”. Queste le parole del tecnico.