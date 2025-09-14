Lazio Roma, Cristante sfida i biancocelesti: «Derby partita importantissima per noi, da domani la prepareremo già». Le sue dichiarazioni

La sconfitta per 0-1 contro il Torino non ha spento la determinazione di Bryan Cristante, centrocampista della Roma e punto di riferimento del centrocampo giallorosso. Al termine della gara disputata allo Stadio Olimpico Grande Torino, il 30enne ex Atalanta e Benfica ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni di Dazn, soffermandosi anche sull’attesissimo derby capitolino in programma tra una settimana.

Cristante, noto per la sua duttilità tattica e la capacità di dare equilibrio alla manovra, ha invitato compagni e tifosi a guardare avanti.

Un ko che non spegne le ambizioni

La Roma, guidata in panchina da Gian Piero Gasperini, allenatore esperto e fautore di un calcio aggressivo e verticale, ha incassato la prima sconfitta stagionale dopo un avvio positivo. Nonostante la battuta d’arresto, l’obiettivo è mantenere alta la concentrazione in vista della sfida più sentita dell’anno.

Il derby contro la Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano maestro del possesso palla e delle trame offensive, si giocherà domenica 21 settembre alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico. Una partita che, oltre al prestigio cittadino, potrebbe avere un peso importante sulla classifica e sul morale di entrambe le squadre.

L’importanza di Cristante nel progetto Roma

Cristante, arrivato nella Capitale nel 2018, è uno dei leader dello spogliatoio e un elemento imprescindibile per Gasperini. La sua esperienza, unita alla capacità di interpretare più ruoli in mezzo al campo, lo rende una pedina chiave soprattutto in partite ad alta tensione come il derby.

Verso la stracittadina

La squadra giallorossa tornerà ad allenarsi a Trigoria già da domani, con una settimana intera per preparare nei dettagli la sfida. L’obiettivo è arrivare al derby con la giusta condizione fisica e mentale, lasciandosi alle spalle la delusione di Torino. La città è pronta a dividersi in due colori: il conto alla rovescia per il derby di Roma è ufficialmente iniziato.

PAROLE – «Siamo carichi. La testa non dev’essere alla partita di oggi, che ci ha fatto perdere le certezze delle prime due giornate, ma dev’essere al derby. È una partita importantissima per noi, per la città, da domani la prepareremo già».