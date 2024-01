Lazio-Roma, i precedenti in Coppa Italia: il dato che sorprende

Lazio-Roma, la Capitale in clima derby: i precedenti dei confronti in Coppa Italia. Il dato che sorprende

Inutile dire che una settimana che con un derby di mezzo sia come le altre, e questa non è da meno. La Lazio sfida la Roma per quello che sarà il ventesimo appuntamento con la stracittadina in Coppa Italia. I precedenti sorridono ai giallorossi con 9 vittorie contro 7, ma il successo contro i biancocelesti manca ormai dal lontano 2011.

Il primo confronto risale addirittura al 1936, e in quel caso vinse la Lazio per 2-1. Il club del presidente Lotito detiene anche le ultime vittorie, arrivate nella stagione 2016/17, in cui i biancocelesti vinsero sia la sfida d’andata che di ritorno. L’ultima partita secca giocatasi in Coppa Italia è il famoso derby del 26 maggio 2013. Il 10 gennaio è pronto a scriversi, dunque, un nuovo capitolo della rivalità che smuove la Capitale.