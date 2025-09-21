Lazio Roma, Cucchi analizza: «Per la Lazio terza sconfitta e terza gara senza segnare gol. Momento davvero difficile»

Lazio Roma, Cucchi commenta: «Per la Lazio terza sconfitta e terza gara senza segnare gol. Momento difficile». Le dichiarazioni

Il primo derby della Capitale della stagione sorride alla Roma, che all’Olimpico supera la Lazio grazie a un gol di Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano giallorosso, simbolo della squadra di Gasperini. Per i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, arriva invece la terza sconfitta nelle ultime quattro partite: un campanello d’allarme che rende il momento ancora più delicato.

La partita: equilibrio e tensione

Il match, come spesso accade nei derby romani, è stato caratterizzato da grande intensità ma poca qualità tecnica. La Roma ha saputo capitalizzare al meglio l’occasione creata da Pellegrini, che con freddezza ha battuto il portiere laziale. La Lazio, dal canto suo, ha provato a reagire soprattutto nel finale, quando Danilo Cataldi, centrocampista cresciuto nel vivaio biancoceleste, ha colpito un palo che avrebbe potuto cambiare il destino della gara.

Le difficoltà della Lazio

Per la squadra di Sarri si tratta della terza partita consecutiva senza segnare. Un dato che preoccupa non poco i tifosi, considerando che la Lazio era reduce da stagioni in cui il reparto offensivo, guidato da Zaccagni, capitano biancoceleste, rappresentava una delle armi più temute della Serie A. L’assenza di cinismo sotto porta e una fase difensiva non sempre impeccabile stanno complicando il cammino in campionato.

Il commento di Riccardo Cucchi

Al termine della sfida, il giornalista e storico radiocronista Riccardo Cucchi ha analizzato così l’incontro:

PAROLE – «La Lazio dà tutto nel finale. Il palo nega il gol del pari a Cataldi. Vince la Roma capitalizzando il gol di Pellegrini. Derby falloso e non bello sul piano tecnico. Per la Lazio terza sconfitta e terza gara senza segnare gol. Momento davvero difficile».

Prospettive future

La Roma, con questa vittoria, rilancia le proprie ambizioni in campionato e rafforza la fiducia del gruppo. La Lazio, invece, dovrà ritrovare al più presto compattezza e concretezza per non compromettere gli obiettivi stagionali. Il calendario non concede pause e Sarri è chiamato a trovare soluzioni immediate per invertire la rotta.