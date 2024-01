Lazio Roma, accadde oggi: tre gol per festeggiare la Befana del 2005 – VIDEO

Lazio-Roma, accadde oggi: i tre gol con cui i biancocelesti stesero i giallorossi per festeggiare la Befana del 2005

Nel giorno della Befana, la Lazio ha voluto condividere sui suoi social un ricordo speciale per i tifosi biancocelesti. Era il 6 gennaio 2005, Paolo Di Canio era appena tornato alla Lazio, Papadopulo allenava la prima partita da tecnico biancoceleste, e la vittoria in un derby mancava da ben 10 gare.

Quella sera, vissuta nel caos di un’annata con lo spettro della retrocessione che aleggiava, divenne storia per i biancocelesti. Fu proprio Di Canio ad aprire le marcature e, al pareggio momentaneo di Cassano, si susseguirono le reti di Cesar e Rocchi per il 3-1 finale. Per un tifoso laziale, difficile trovare un modo migliore di festeggiare.