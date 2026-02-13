Lazio, il riscatto arriva in Coppa Italia: Noslin, Dele-Bashiru e Tavares protagonisti

Lazio, i biancocelesti arrivano in semifinale grazie a dei protagonisti inauditi: le ultime in vista della prossima partita di Coppa Italia

Nel calcio, la linea tra esubero e protagonista è sottilissima, e la Lazio ha vissuto un perfetto esempio di questa dinamica nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna. Da possibili partenti durante la sessione di mercato invernale, Tijjani Noslin, Fisayo Dele-Bashiru e Nuno Tavares si sono trasformati in eroi inaspettati, contribuendo in modo determinante alla qualificazione della squadra alle semifinali.

Lazio, il riscatto perfetto: da Torino a Bologna

Solo tre giorni prima, nella sfortunata trasferta contro la Juventus, i tre giocatori erano finiti nel mirino per errori cruciali che avevano compromesso la possibilità della Lazio di ottenere punti. Noslin era stato criticato per una scelta affrettata in area, mentre Dele-Bashiru aveva fallito un’opportunità importante, mantenendo in vita la squadra di Spalletti, che poi aveva avuto la beffa firmata da Kalulu nel recupero.

Il ritorno a Bologna ha visto i due centrocampisti rispondere con una prestazione da protagonisti: Dele-Bashiru ha fatto una fuga in profondità, mettendo un cross perfetto per Noslin, che ha infilato il gol del pareggio, portando la Lazio ai calci di rigore.

Lazio per Tavares il ghiaccio nelle vene

La storia di Nuno Tavares è altrettanto significativa. Da tempo scavalcato nelle gerarchie da Pellegrini e persino da Marusic, il portoghese era stato relegato a guardare dalla panchina, ma è stato rilanciato da Maurizio Sarri in occasione del big match contro la Juventus, trovando fiducia e ritmo partita. A Bologna, Tavares è stato il primo a calciare il rigore decisivo per la Lazio. Con un’esecuzione chirurgica, ha mandato la palla in rete, infondendo coraggio alla squadra, che poi ha chiuso la qualificazione con la parata di Provedel su Ferguson.

Questa rinascita collettiva ha scacciato, almeno per ora, le voci di mercato che avevano coinvolto i tre giocatori. Tavares era stato vicino al Besiktas, Noslin aveva attirato l’interesse di Monaco e altre squadre italiane, mentre Dele-Bashiru, rientrato dalla Coppa d’Africa, cercava di riscattarsi dopo mesi difficili. Ora, invece, sono diventati pedine fondamentali per il rush finale della stagione, mostrando a Sarri che sono risorse vitali per la Lazio, proprio quando la squadra ne aveva più bisogno.

