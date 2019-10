Lazio-Rennes, le misure di sicurezza della Questura: i dettagli

Si appena concluso il Tavolo Tecnico per disciplinare l’accoglienza e l’afflusso dei tifosi francesi all’Olimpico per Lazio-Rennes

Lazio-Rennes / Si è concluso da poco il Tavolo Tecnico alla Questura di Roma per l’incontro di Europa League Lazio-Rennes, previsto per domani alle 21 allo stadio Olimpico. Al fine di disciplinare le fasi d’accoglienza e afflusso presso l’impianto sportivo, scrive corrieredellosport.it, dalle ore 17 di domani sarà predisposto, in piazzale delle Canestre, un punto di raccolta da dove i tifosi saranno accompagnati fino allo stadio, a bordo di autobus messi a disposizione da ATAC, e scortati dalle Forze dell’Ordine. Le misure sono state comunicate alla società ospite tramite il collaterale ufficio di Polizia.