Lazio, Reina sulla vittoria di Crotone: «Merito dell’atteggiamento!» FOTO

Anche Reina si è unito ai festeggiamenti social dopo la vittoria della Lazio sul Crotone: ecco il suo messaggio su Instagram

Carisma e sicurezza, Pepe Reina ha così conquistato la Lazio. Il portiere spagnolo non sta facendo rimpiangere l’assenza di Strakosha e, seppur poco impegnato, ieri ha lasciato la porta biancoceleste inviolata.

Su Instagram, ha così esultato per i 3 punti: «Vittoria in condizioni non facilissime!! ➕3️⃣ Merito della testa e l’atteggiamento giusto 💪🏼 Ed ora @championsleague ⚽️🏆 #CMonEagles».