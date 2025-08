Lazio, come procede il recupero di Isaksen. La stagione dell’esterno offensivo danese è iniziata molto in salita

La nuova stagione di Gustav Isaksen non è ancora iniziata e si preannuncia già in salita. L’esterno d’attacco danese, uno degli uomini su cui Maurizio Sarri puntava per dare imprevedibilità alla manovra offensiva, è fermo ai box a causa della mononucleosi. Un problema fisico che lo ha costretto a saltare l’intera preparazione estiva e a non disputare neanche un minuto nelle amichevoli finora giocate.

La situazione è delicata. Isaksen si trova a riposo forzato e, di fatto, dovrà ripartire da zero con la preparazione atletica una volta superata la malattia. Il primo passo è attendere la negativizzazione al virus, senza la quale non può ricevere il via libera dallo staff medico per tornare ad allenarsi a Formello. I tempi di recupero per la mononucleosi sono notoriamente incerti e soggettivi, il che rende impossibile, al momento, stabilire una data per il suo rientro in gruppo e, successivamente, per il ritorno alla piena condizione fisica.

Questa assenza rappresenta una tegola pesante per Maurizio Sarri. A soli ventidue giorni dall’esordio in Serie A, il tecnico si trova in piena emergenza sulla corsia destra d’attacco e dovrà studiare soluzioni alternative. Sarà costretto a individuare un nuovo titolare per le prime, cruciali, giornate di campionato, sapendo di non poter contare su Isaksen almeno fino a quando il danese non avrà completato un nuovo ciclo di preparazione e non sarà tornato al 100% della forma. Un imprevisto che complica notevolmente i piani della Lazio e che metterà subito alla prova la profondità della rosa biancoceleste.