Lazio, Rambaudi tra fascia da capitano e gerarchie a centrocampo: «Per la fascia la decisione spetta al tecnico»

Le parole di Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, sul tema della fascia da capitano e sul centrocampo biancoceleste

L’ex attaccante Roberto Rambaudi ha analizzato alcune questioni calde in casa Lazio, intervenendo ai microfoni di Radiosei. Rambaudi ha espresso la sua opinione sia sul delicato tema della fascia da capitano, sia sul ruolo a centrocampo di Danilo Cataldi.

Le dichiarazioni di Rambaudi evidenziano una visione chiara sulle dinamiche interne della squadra. Per quanto riguarda il capitano, l’ex attaccante sottolinea l’importanza del riconoscimento da parte dello spogliatoio, pur lasciando la decisione finale all’allenatore. La sua preferenza per una scelta “naturale” del leader indica una filosofia che privilegia la leadership carismatica rispetto a imposizioni. Sul fronte del centrocampo, Rambaudi posiziona Cataldi come un valido elemento della rosa, ma non come prima scelta, privilegiando Nicolò Rovella nel ruolo di regista. Riconosce comunque le qualità di Cataldi come sostituto. Infine, Rambaudi suggerisce Alessio Romagnoli come alternativa per la fascia da capitano qualora Zaccagni non fosse riconfermato, forse per alleggerire la pressione su quest’ultimo, che secondo lui avrebbe “accusato” il peso della responsabilità.

SULLA FASCIA DA CAPITANO – «Zac è stato scelto dallo spogliatoio lo scorso anno e se lo spogliatoio si identifica in lui, se lo riconferma come leader, non vedo perché dovrebbe cambiare il capitano. Tuttavia è una scelta che spetta all’allenatore in primis, poi è giusto che si parli con lo spogliatoio. Per me la scelta del capitano non è di basilare importanza perché il capitano viene scelto naturalmente.»

SU CATALDI E IL CENTROCAMPO – «Cataldi e Cristante sono completamente diversi. Cataldi può fare il play a tre, nei 22 giocatori della Lazio ci sta ma non come profilo di prima scelta secondo me visto che c’è Rovella. Tra lui e Rovella oggi scelgo Rovella, poi che Cataldi sia un buon calciatore per sostituirlo non c’è dubbio. Zaccagni per me può essere uno dei migliori nel ruolo, l’importanza della fascia da capitano, la responsabilità, un po’ le ha accusate. Se non dovesse essere lui il capitano, indicherei Romagnoli.»