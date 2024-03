Lazio, Radu e Lulic pronti per la partita di stasera a Monaco: «C’mon Eagles!»- FOTO. Ecco lo scatto pubblicato dagli ex biancocelesti

Per Bayern Monaco – Lazio manca sempre meno. Tra i tantissimi tifosi laziali presenti in Germania ci sono anche Stefan Radu e Senad Lulic. I due idoli di tutto il popolo capitolino questa sera saranno presenti all’Allianz Arena per tifare la propria ex squadra.

Su Instagram, il difensore romeno ha pubblicato uno scatto con l’ex compagno di squadra nel centro della città. La descrizione dice tutto: “C’mon Eagles!”.