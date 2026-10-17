Lazio, il punto sugli infortunati: da Cancellieri a Gudmundsson! Le condizioni e i tempi di recupero

Lazio tra certezze e attese: il punto medico da Cancellieri fino allo stop di Gudmundsson. Il recap emerso

L’attesa per il big match dell’Allianz Stadium si intreccia indissolubilmente con le notizie che arrivano dall’infermeria del club capitolino, alle prese con il recupero di pedine fondamentali per le rotazioni della squadra. La Lazio si prepara ad affrontare l’insidiosa trasferta piemontese monitorando con la massima attenzione lo stato fisico dei suoi elementi chiave.

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Le ultime sulle condizioni di Albert Gudmundsson e Matteo Cancellieri in casa Lazio

Entrando nel dettaglio dei singoli infortunati, la situazione legata al fantasista islandese procede secondo i piani stabiliti dall’équipe sanitaria. Come evidenziato dalle dichiarazioni del medico sociale, su Albert Gudmundsson prosegue il contatto costante con lo staff della nazionale islandese: martedì il calciatore si sottoporrà a nuovi esami strumentali e, in caso di esito positivo, si procederà al graduale reintegro sul campo.

L’articolazione della spalla è stata protetta con cura evitando l’intervento chirurgico per la lussazione che si era ridotta in modo spontaneo e naturale al momento del trauma. Capitolo a parte per Matteo Cancellieri, protagonista di un recupero eccellente dopo un problema particolare: l’attaccante ha superato i test isocinetici, è avanti dal punto di vista muscolare e il suo ritorno in gruppo con la Lazio è previsto verosimilmente nel corso della prossima settimana grazie alla sua totale disponibilità.

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Il punto sul recupero di Nicolò Rovella e Adam Marusic

La marcia di avvicinamento alla sfida offre riscontri estremamente confortanti anche per quanto riguarda gli altri elementi lungodegenti della rosa biancoceleste. Nel complesso, la situazione di Nicolò Rovella e Adam Marusic procede nel migliore dei modi grazie a una linea di estrema cautela adottata insieme al mister, che non ha mai messo pressione sui tempi di recupero.

Entrambi i giocatori sono ormai vicini alla dirittura d’arrivo dopo aver seguito un protocollo riabilitativo rigoroso basato su una stadiazione in risonanza magnetica, step fisioterapici mirati e un percorso funzionale ben strutturato. La dirigenza e la squadra sperano di poter riabbracciare presto questi preziosi protagonisti sul campo per affrontare i prossimi impegni stagionali!