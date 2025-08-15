Lazio, Provedel il titolare? Ecco quale può essere la reazione Mandas

Lazio, Provedel il titolare? Ecco quale può essere la reazione di Mandas qualora il portiere italiano dovesse alla fine essere preferito da Sarri

Un’ultima audizione, poi la scelta definitiva. Il pre-campionato della Lazio si conclude questa sera con l’amichevole contro l’Atromitos, ma soprattutto con l’ultimo, cruciale test per la porta. La questione del portiere titolare è il nodo più importante che Maurizio Sarri deve ancora sciogliere prima dell’inizio della Serie A. Per tutta l’estate, il tecnico ha gestito la situazione con un’alternanza studiata: contro il Burnley era toccato a Provedel partire titolare, stasera a Rieti sarà il turno di Christos Mandas, con l’italiano pronto a subentrare nell’ultima mezz’ora. Un dualismo equilibrato in campo, ma che presto dovrà avere un vincitore designato.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il ballottaggio è serrato, ma Ivan Provedel parte con un leggero vantaggio. Le ragioni non sono puramente tecniche, ma legate a un insieme di fattori che Sarri ritiene fondamentali: l’esperienza, la completezza del repertorio e, soprattutto, la sua maggiore attitudine a partecipare alla costruzione dal basso, un dogma irrinunciabile nel calcio “sarriano”. La decisione finale, infatti, non si baserà tanto sulla bravura tra i pali, quanto sulla leadership e sull’intesa che il portiere saprà garantire all’intero pacchetto difensivo.

Tuttavia, la scelta di Sarri avrà implicazioni che andranno ben oltre il campo. Se Provedel dovesse essere confermato come numero uno, la società ha già messo in chiaro che Mandas non passerà un’intera stagione in panchina. Il portiere greco è un patrimonio tecnico ed economico troppo importante per essere svalutato. Come confermato sia da Sarri che dal ds Fabiani, in caso di panchina prolungata, già a gennaio si cercherebbe una soluzione sul mercato. L’obiettivo è valorizzare il cartellino di Mandas, che vanta già diversi estimatori, con il Wolverhampton in prima fila. La decisione di Sarri, dunque, non definirà solo le gerarchie per l’inizio della stagione, ma traccerà anche la strategia del club per il mercato invernale.