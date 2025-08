Lazio rientrata a Roma dopo la tournée turca: il programma dei prossimi giorni per la squadra di Sarri che sabato affronterà il Burnley

Archiviata con un pareggio la prestigiosa amichevole contro il Galatasaray, si è ufficialmente conclusa la tournée della Lazio in Turchia. La squadra di Maurizio Sarri ha fatto rientro a Roma nella notte e, dopo due giorni di meritato riposo, si prepara a una settimana cruciale, che culminerà con un altro importante test internazionale in Inghilterra. Il lavoro a Formello riprenderà per affinare la preparazione in vista dell’esordio in campionato.

Il programma della settimana a Formello

Dopo la pausa di oggi e domani, la squadra si ritroverà a Formello martedì 5 agosto, con una seduta di allenamento fissata per le ore 18:00. Il ritmo si alzerà immediatamente: per mercoledì è infatti prevista una doppia sessione di lavoro, per intensificare la preparazione atletica e tattica. Giovedì 7 agosto ci sarà un’altra seduta pomeridiana, resa speciale dalla presenza del Commissario Tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, che sarà in visita al centro sportivo biancoceleste.

La trasferta in Inghilterra per l’amichevole contro il Burnley

Come riportato da il Corriere dello Sport, dopo un ultimo allenamento mattutino, venerdì pomeriggio la Lazio volerà a Manchester. Dalla città inglese, la squadra si trasferirà a Burnley per disputare il penultimo test amichevole del suo precampionato. La partita contro i Clarets, squadra che milita nella seconda divisione inglese, si giocherà sabato 9 agosto nel loro storico stadio, il Turf Moor. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16:00 italiane.

Un test probante in vista dell’esordio a Como

La sfida contro il Burnley rappresenterà un banco di prova molto significativo per gli uomini di Sarri. Sarà un test impegnativo, utile per misurare i progressi del gruppo a circa due settimane dall’inizio ufficiale della stagione. L’amichevole inglese sarà infatti l’ultimo vero esame prima dell’esordio in Serie A, in programma per il weekend del 24 agosto in trasferta contro il Como.