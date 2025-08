Lazio, Gattuso giovedì a Formello: vuole tenere d’occhio questi giocatori. Il ct vuole rafforzare rapporti con Sarri e il club biancoceleste

Il nuovo corso della Nazionale italiana guidata da Gennaro Gattuso fa tappa a Formello. Il commissario tecnico, impegnato in un tour per visitare i ritiri dei club di Serie A, arriverà al quartier generale della Lazio giovedì 7 agosto. Come confermato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, la visita avverrà alla vigilia della partenza della squadra di Sarri per l’Inghilterra, dove l’8 agosto è in programma l’amichevole contro il Burnley.

L’agenda della visita: incontro con Sarri e occhi sui nazionali

La visita di “Ringhio” a Formello, che segue quella del 6 agosto a Bologna, ha un duplice obiettivo. Il primo è un confronto diretto con l’allenatore Maurizio Sarri, per scambiare idee e rafforzare la sinergia tra club e Nazionale. Il secondo, fondamentale, è quello di visionare da vicino i giocatori biancocelesti in orbita Azzurri, in vista delle prime convocazioni per le sfide di settembre contro Estonia e Israele, valide per la Nations League.

I giocatori osservati: Zaccagni e Rovella sotto esame

Gattuso presterà particolare attenzione a tre profili. Il ct vuole innanzitutto sincerarsi di persona delle condizioni di Mattia Zaccagni, reduce dall’intervento chirurgico per pubalgia e al centro di un percorso di recupero delicato. Osservato speciale sarà anche Nicolò Rovella, già integrato nel gruppo dal precedente ct Spalletti e ora chiamato a confermarsi. Più difficile, invece, una convocazione immediata per Alessio Romagnoli, che dovrebbe saltare le prime giornate di campionato e avrà bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore.

Una reunion bianconera con Buffon e Bonucci

Ad accompagnare Gattuso in questa visita dovrebbero esserci il nuovo capodelegazione, Gianluigi Buffon, e l’assistente tecnico Leonardo Bonucci. La loro presenza a Formello creerà una suggestiva reunion dal sapore bianconero: sia Buffon che Bonucci, infatti, sono stati allenati proprio da Maurizio Sarri nella sua stagione alla Juventus nel 2019/20. Un incrocio che aggiunge ulteriore interesse all’incontro tra lo staff della Nazionale e quello della Lazio.