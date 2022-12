Lazio Primavera, Sanderra: «Questa squadra non molla mai, ha carattere»

Stefano Sanderra, tecnico della Lazio Primavera, ha parlato così dopo la vittoria della sua squadra contro lo Spezia

VITTORIA – «Abbiamo vinto contro un’ottima squadra, molto propositiva. Lo Spezia ci ha messo in difficoltà, i loro due gol sono arrivati anche per problemi tattici sui quali sappiamo di dover recuperare. I ragazzi sanno che non sono schiavo di un solo modulo, per questo ho deciso di cambiare nel momento di difficoltà e la squadra è stata brava a digerire il cambio, che oggi ci ha regalato questi tre punti importanti».

SQUADRA – «La Lazio non molla mai, ha carattere e questo è un aspetto positivo. Inoltre stiamo uscendo anche nel finale di partita, a differenza di prima. Ovviamente dovremmo evitare di andare sotto e inseguire, ma nel secondo tempo avremmo potuto segnare ancora di più. La Società si è posta un obiettivo chiaro: sappiamo che non è facile da cogliere al primo anno ma lavoriamo per questo, dobbiamo dare continuità a queste prestazioni e ai risultati».

RITIRO – «Durante il ritiro è stato fatto un lavoro di selezione più che di formazione, puntato a far rimanere i calciatori mentalmente più forti e questo ha permesso di compattare lo spogliatoio, grazie a ragazzi che tengono a questa maglia. Adesso allenamento dopo allenamento lavoreremo per crescere ancora».