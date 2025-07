Lazio Primavera, Punzi parla degli obiettivi: «Dobbiamo consegnare a fine stagione alla Lazio un prodotto che possa essere migliorato»

Lazio Primavera, Punzi sugli obiettivi: «Dobbiamo consegnare a fine stagione alla Lazio un prodotto che possa essere migliorato». Le parole

Cambio in panchina per la Lazio Primavera, e a parlare ai microfoni di Lazio Style Channel è il nuovo allenatore Francesco Punzi, protagonista di una lunga intervista in cui ha condiviso emozioni, obiettivi e idee per la nuova stagione.

OBIETTIVO – «Il risultato sportivo, credo che per la Lazio sia importante fare la Primavera 1. Io credo che gli obiettivi è giusto che li tracci la società, noi parliamo del nostro obiettivo che è quello quotidiano di dare sempre il nostro meglio. Dedicare tempo a questa attività e non avere rammarico di non aver curato un dettaglio tecnico e non per i nostri ragazzi. E cercare di essere a loro disposizione. Spesso nel Settore Giovanile tanti allenatori commettono l’errore di voler usare il calciatore per raggiungere un risultato personale, secondo me dobbiamo anteporre le due cose: siamo noi a loro disposizione. L’obiettivo è quello di migliorare al massimo il prodotto che la società ti mette a disposizione, poi dove potranno arrivare non lo possiamo sapere e non sta neanche a noi dover giudicare. Ci sarà chi lo farà al nostro posto. Noi dobbiamo consegnare a fine stagione alla Lazio un prodotto che possa essere migliorato al massimo nel tempo che si ha a disposizione. Non farci influenzare da un risultato positivo o negativo, ma proseguire nel nostro ruolo che abbiamo sviluppato e creato con lo staff a disposizione. Se ne parla troppo poco, ma i componenti del gruppo di lavoro hanno la stessa rilevanza dell’allenatore. Anzi, spesso è gente che lavora anche di più dell’allenatore in maniera proprio pratica. Sono quelli che riescono a stringere un rapporto migliore col giocatore e ti aiutano a cogliere ciò che tu non sei riuscito. La Lazio ha buonissimi ‘soldati’ per quanto riguarda lo staff, lo dico sempre al direttore Mattiuzzo che la società è stata bravissima nella ricerca degli allenatori che fanno parte del gruppo. Ne ho conosciuti tanti e di molto preparati, che non si accontentano mai e vogliono sempre approfondire».