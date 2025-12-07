Lazio Primavera Frosinone, la squadra di Punzi si ripete dopo la Coppa Italia! Vittoria all’ultimo respiro e scontro diretto in tasca nella 14a giornata

Lazio Primavera Frosinone, la squadra di Punzi torna al successo in campionato e respira in classifica dopo il gol di Fernandes allo scadere

Nel momento più complicato della stagione, la Lazio Primavera ritrova il sorriso. La squadra di Alessandro Punzi supera il Frosinone per 1-0 grazie a una rete di Sana Fernandes al 90’+1’, al termine di una partita dominata ma rimasta in bilico fino all’ultimo secondo. Dopo cinque gare senza vittoria in campionato, i biancocelesti si ripetono dopo il successo in Coppa Italia contro il Bologna e salgono a 14 punti e abbandonano momentaneamente la zona retrocessione.

La Lazio ha creato moltissime occasioni sin dai primi minuti: Sulejmani, Pinelli e Montano hanno avuto più volte l’opportunità di sbloccare il risultato, ma tra imprecisione e un ottimo portiere avversario, il gol non è arrivato. Anche nella ripresa il copione non cambia: biancocelesti propositivi, ciociari pericolosi solo in rare ripartenze.

Il momento chiave arriva nel recupero. Al 90’+1’, Sana Fernandes, entrato nella ripresa, sorprende Rodolfo con un tiro-cross velenoso che colpisce il palo e finisce in rete. È il gol che decide l’incontro e fa esplodere il Fersini. Nel finale Munoz sfiora anche il raddoppio, mentre il Frosinone non riesce più a rendersi pericoloso.

Una vittoria pesantissima per morale e classifica, arrivata dopo una prestazione solida e determinata. Con questo successo, la Lazio può guardare con più fiducia ai prossimi appuntamenti e proseguire la corsa verso una salvezza che ora appare più alla portata.