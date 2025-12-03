Lazio Bologna, Coppa Italia Primavera: i biancocelesti rialzano la testa e in rimonta conquistano il pass per gli ottavi! Decivi Ciucci e Montano per la squadra di punzi

La Lazio Primavera rialza la testa e conquista con carattere gli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al successo per 2-1 in rimonta contro il Bologna. Una vittoria importante per la formazione di Stefano Punzi, allenatore biancoceleste, dopo la serie di risultati negativi della squadra, in astinenza di vittorie da sei gare in campionato e quattro contando il precedente turno di coppa contro il Vicenza.

Al Fersini la squadra capitolina ha saputo reagire allo svantaggio iniziale, ribaltando la gara con determinazione, conquistando con le reti di Ciucci e Montano il pass per il passaggio del turno.

Il match si era messo in salita al 35’, quando Markovic, attaccante rossoblù classe 2006, aveva sfruttato una disattenzione difensiva girando in porta un cross da calcio d’angolo. I biancocelesti, però, non si sono disuniti e hanno trovato il pari allo scadere del primo tempo: sugli sviluppi di un corner, Bordon ha fatto da sponda per Ciucci, difensore classe 2005, che con il destro ha fulminato il portiere avversario per l’1-1.

Ad inizio ripresa è arrivata poi la giocata decisiva. Al 48’, su un lancio illuminante di Calvani, è stato Montano ad anticipare l’uscita di Gnudi e a depositare in rete il pallone del sorpasso. Una rete che ha cambiato l’inerzia del match, consentendo alla Lazio di gestire con ordine e compattezza fino al triplice fischio.

Il Bologna ha provato a reagire con alcune conclusioni dalla distanza e una serie di cambi offensivi orchestrati dal tecnico Morrone, ma la formazione biancoceleste si è dimostrata solida, trovando anche un paio di interventi decisivi del portiere Pannozzo, classe 2006, sempre attento nei momenti caldi.

Con questo successo, la Lazio supera i sedicesimi e approda agli ottavi, dove affronterà il Verona in una sfida che potrebbe segnare un ulteriore passo avanti in una stagione finora altalenante. Una vittoria di carattere che può rappresentare un punto di svolta per un gruppo giovane ma ambizioso, deciso a ritrovare continuità anche in campionato.

Lazio Bologna, Coppa Italia Primavera: i biancocelesti rialzano la testa e in rimonta conquistano il pass per gli ottavi! Decivi Ciucci e Montano per la squadra di punzi 23

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.