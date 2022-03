Primavera, Calori: «Il cammino insidioso, ma questa vittoria ci aiuta»

Mister Calori ha commentato la vittoria della Lazio contro il Frosinone, in ottica promozione: ecco le sue parole

La Lazio guadagna la vittoria contro il Frosinone e mister Calori analizza così la prestazione dei suoi per Lazio Style Radio:

«È stata una vittoria importante perchè venivamo da un periodo in cui avevamo perso delle certezze. I ragazzi sono stati fantastici battendo una buona squadra. Negli ultimi due giorni avevo perso altri due giocatori per questo motivo ho inserito Jorge Silva in extremis. Ci ha dato una grossa mano, ha interpretato la partita con grande applicazione, è stato bravo. Mi è piaciuto l’atteggiamento che ha avuto con i propri compagni.

Il Frosinone? Siamo in vantaggio negli scontri diretti, ma bisogna ancora proseguire e fare sempre punti. Lor hanno un calendario abbordabile. Il nostro cammino è più insidioso. La prossima giornata dovremo andare a Benevento, sinceramente spero di poter recuperare qualche giocatore per affrontare una trasferta che non si presenta agevole. Questa vittoria è un premio che ci dà una bella spinta per il finale di campionato».