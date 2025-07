Lazio Primavera, l’allenatore è sicuro: «Abbiamo un gruppo che va migliorato un po’ con il lavoro, ma con la consapevolezza…». Le dichiarazioni

Nuovo corso per la Lazio Primavera: ai microfoni di Lazio Style Channel si è presentato Francesco Punzi, il nuovo allenatore biancoceleste. In un’intervista approfondita, ha raccontato le sue prime emozioni, delineato gli obiettivi e condiviso la sua visione per la stagione in arrivo, inaugurando con entusiasmo questa nuova avventura sulla panchina capitolina.

I MODELLI – «Non sono d’accordo nel parlare del ‘mio calcio’. In questo sport difficilmente i vede un’innovazione, è tutto scoperto. Noi dobbiamo solo essere bravi a scovare le qualità del nostro gruppo, esaltarne i pregi e migliorare i lati meno positivi. Poi la strada la indica la squadra. Avere un modello personale e volerlo perseguire al di là dei calciatori che uno ha a disposizione, non so quanto può essere d’aiuto. Negli anni, seguendo questo sport a tutti i livelli, ci sono delle persone che mi hanno colpito. Io vedo più partite che posso, soprattutto del mondo dei dilettanti perché vengo da lì. Mi piace seguire le squadre dei miei amici che lavorano in quelle categorie. Quando ho cominciato, circa 26 anni fa, seguivo Glerean che è stato un innovatore al Cittadella e poi è stato anche al Palermo. Era bello vederlo allenare. Poi ovviamente tutti quelli che stanno in Serie A adesso sono molto bravi»

IL GRUPPO – «Credo che in Primavera abbiamo un gruppo che va migliorato un po’ con il lavoro, ma che può andare in campo con la consapevolezza di potersi giocare tutte le partite. Dobbiamo essere bravi a dargli la giusta fiducia, il coraggio senza farci scalfire da risultati negativi. Dobbiamo continuare a credere nelle loro qualità, sia i 2006 che i 2007. Devo dire però che anche i 2008 e i 2009 che sono saliti con noi mi stanno stupendo per atteggiamento e qualità »

SOCIAL – «Se l’allenatore può incidere su questo? Potessi limitarglieli, lo farei. Via no perché in questo mondo qui non si può fare. Sicuramente questi ragazzi sono attratti da una vita che vedono sui social che si discosta dalla realtà quotidiana. In questo le famiglie sono determinanti perché loro danno l’indirizzo maggiore, ma noi dobbiamo essere altrettanto presenti perché trascorrono almeno cinque ore insieme a noi nell’arco della giornata. Abbiamo 1/3 della loro vita, dobbiamo cercare di aiutarli in questo e fargli capire che quello che vedono in rete non è la realtà della vita quasi sempre. Ai ragazzi dico sempre di dare il loro meglio ogni giorno per non avere rammarichi»