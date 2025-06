Lazio, il club si prepara per il doppio appuntamento contro le squadre turche! La grafica dei biancocelesti – FOTO

Lazio, i capitolini si preparano per l’imminente doppio confronto amichevole con Fenerbahçe e Galatasaray: le ultime

È tutto pronto per il pre season della prossima stagione di Serie A della Lazio. I biancocelesti stanno organizzato alcune amichevoli per occupare i propri ragazzi in questo periodo e mantenerli in forma in vista del prossimo campionato. Ecco quindi la grafica social dei capitolini che mostra due dei big match previsti per l’estate!

«Continueremo il nostro programma pre-stagionale 2025-26 contro il Fenerbahçe ed il Galatasaray!»